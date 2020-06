6 couvertures pour Batman: Three Jokers

La très attendue série Batman: Three Jokers, expliquant la presence de trois Joker , débutera finalement fin août. Pour l'occasion, DC proposera 3 couvertures alternatives pour chacun des trois numéros, soit neuf couvertures au total. Enfin, il y en aura une dixième regroupant les neuf autres, mais limitée à 450 exemplaires. Vous trouverez 6 de ces 9 couvertures, toutes réalisées par Jason Fabok, dans la galerie d'images ci-dessous, en attendant l'aperçu des 3 dernières. Voilà le programme :

Batman: Three Jokers #1 (26 août) :

Red Hood (Variant A)

Joker Fish (Variant B) Joker Bomb (Variant C)

Joker Bomb (Variant C)

Batman: Three Jokers #2 (30 septembre) :

Joker Behind Bars (Variant D)

Death in the Family/Top Hat & Monocle (Variant E)

Joker Applying Makeup (Variant F)

Batman: Three Jokers #3, (28 octobre) :

Batman: The Killing Joke Hawaiian shirt and camera (Variant G)

Stand-Up Comedian (Variant H)

"Endgame" Mohawk (Variant I)