[Zap' MDCU] Sorties du 17/06/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 17 juin! Comme Marvel rest etrès timide sur ses sorties, on retrouve seulement du DC Comics avec le début de Death Metal de Scott Snyder et Greg Capullo, un annual de The Flash et la suite d'Hawkman; et un peu de Jeff Lemire chez Image avec la suite de Gideon Falls et Family Tree.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) An Anti-Crisis Part 1: It All Matters Ecrit par Scott Snyder Dessiné par Greg Capullo & Jonathan Glapion Couverture de Greg Capullo & Jonathan Glapion

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Tall Tale Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Stephen Segovia, Carlo Pagulauyan, Brandon Peterson & Michael Jason Paz Couverture de David Marquez





(1) Part 1: Side By Side Ecrit par Robert Venditti Dessiné par Fernando Pasarin & Oclair Albert Couverture de Bryan Hitch

LES GRANDS DE L'INDé