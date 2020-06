Des précisions sur le jeu Spider-Man: Miles Morales

Le communication a été un peu compliquée autour du nouveau Spider-Man: Miles Morales qui sortira sur Playstation 5, mais il s'agit bien d'un jeu à part entière, dans l'univers du premier opus. L'équipe d'Insomniac Games le présente comme une sorte de spin-off, en le comparant à Uncharted: The Lost Legacy, et rassure les fans sur le fait que Peter Parker sera de retour par la suite.

Il y aura bien "une histoire complète autour de Miles, qui est importante, sincère, pleine d'émotion et essentielle dans l'expansion de l'univers de Marvel's Spider-Man ." Le directeur créatif Bryan Intihar en dévoile un peu plus sur le contexte de cette histoire, "On est en hiver, à peu près un an après les évènements du premier jeu. New York est recouvert de neige, et juste avant les vacances de Noël, une guerre éclate entre une société qui travaille dans l'énergie et un armée criminelle high-tech. La nouvelle maison de Miles à Harlem est en plein milieu du conflit."

Le jeu devrait sortir en même temps que la PS5 en fin d'année.