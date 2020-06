Un nouveau one-shot consacré à Negan

Robert Kirkman et Charlie Adlard replongent dans l'univers de The Walking Dead pour nous offrir un nouveau one-shot sur le personnage de Negan , intitulé Negan Lives. Ce numéro spécial ne permettra pas seulement aux fans de la série de se consoler de son arrêt mais est aussi une manière de remercier les comic shops et de démontrer leur importance dans le rôle de relais entre les éditeurs et les lecteurs. Et c'est dans cet optique que ce one-shot sera entièrement gratuit pour toutes les boutiques spécialisées aux États-Unis et tous les bénéfices des ventes leurs reviendront intégralement.

Toujours publié par Image Comics et Skybound, Negan Lives #1 fera 36 pages et sera disponible à partir du 1er juillet. Il se passera après la série et nous racontera ce qu'a vécu Negan depuis sa dernière apparition dans The Walking Dead #174. Reste à savoir de quelle manière ce numéro sortira en France.