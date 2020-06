Doom Patrol est de retour dans une semaine avec sa deuxième saison diffusée sur les plateformes HBO Max et DC Universe, et un tout dernier trailer vient d'être dévoilé, totalement axé sur les évènements étranges et déjantés dont nous a habitué l'équipe.

Les trois premiers épisodes de la saison 2 débarquent le jeudi 25 juin, pour un épisode par semaine ensuite, de ce qui promet d'être une saison qui repoussera encore plus loin les limites du bizarre.