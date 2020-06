X of Swords devient encore plus gros

Le crossover X-Men X of Swords devait se dérouler à l'origine en 15 chapitres, mais il est désormais augmenté à 24 chapitres ! Un chapitre représente une partie de l'histoire, donc un fascicule comics américain. Après 2 préludes dans Excalibur #12 et X-Men #12, cette saga débutera en septembre avec X of Swords: Creation #1, correspondant au chapitre 1. Marvel a publié une checklist afin de s'y retrouver et de ne rien rater :

Le chapitre 2 sera donc X-Factor #4 prévu aussi en septembre, et la saga se déroulera dans les séries mensuelles X-Men : X-Men, Marauders, X-Factor, Wolverine, Cable, Excalibur, X-Force et Hellions. Il y aura aussi 3 one-shots : Creation, mais aussi X of Swords: Stasis en octobre et X of Swords: Destruction en novembre.