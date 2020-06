Sony annonce Spider-Man: Miles Morales sur PS5

[MAJ] Il semblerait que cette annonce ait été mal comprise hier soir, il ne s'agira en fait pas d'un nouveau jeu, mais simplement d'une amélioration du Spider-Man de PS4, avec des remasterisations et des ajouts, dont le personnage de Miles Morales .

"Je suppose que l'on peut appeler ça une extension et une amélioration du jeu précédent. Il y a une composante Miles Morales substancielle - qui est une extension - mais au sein du jeu même il y a aussi eu d'importantes améliorations au jeu et au moteur du jeu, afin de profiter de manière évidente des technologies et des mécanismes majeurs de la PlayStation 5.", déclare Simon Rutter de chez Sony.

--------

L'évènement de la soirée pour tous les gamers, c'était la conférence Playstation 5 Future of Gaming, avec l'annonce de la nouvelle console de Sony et des jeux qui l'accompagneront. Et dans le lot, un jeu de comic book a été annoncé avec la suite très attendue du très bon opus Marvel's Spider-Man sorti il y a deux ans. L'homme-araignée est prêt à revenir mais ce ne sera pas tout à fait le même puisque la relève est engagée, Miles Morales sera le personnage principal du jeu !

Spider-Man: Miles Morales arrive sur Playstation 5 plus tard dans l'année, en parallèle de la sortie de la nouvelle console, qui n'a pas encore de date.

On ne sait pas pour le moment si Peter Parker restera un personnage jouable ou si ce sera du 100% Morales. On sait en tout cas qu'avec les pouvoirs supplémentaires que détient Miles, on peut s'attendre à de bonnes séquences de jeu !