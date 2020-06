Réimpression des comics X-Men: Evolution

En l'an 2000 débarquait une nouvelle série animée X-Men sur la chaine Warner Bros Kids, à savoir X-Men: Evolution, une version plus jeune et moderne des aventures des mutants, qui aura rencontré son public et duré 4 saisons. Des comics tie-in à la série étaient parus à l'époque, écrits par Devin K. Grayson, avec des dessins des Studio XD et Udon Studios. Pour les vingt ans de la série cette année, ces comics vont être réimprimés et disponibles en version papier pour la première fois depuis leurs sorties.

Ce sera une version intégrale, qui regroupera tous les numéros, en format TPB, à savoir en couverture souple. Ce X-Men: Evolution sera disponible tout juste pour noël, le 15 décembre.

Ces comics sont par ailleurs disponibles sur la plateforme numérique Comixology, et la série animée est elle présente sur Disney+.