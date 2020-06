Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 entre en production

Alors que le contexte lié à la pandémie du covid-19 a mis la plupart des productions à l'arrêt, l'animation n'a pas été épargnée. Mais il semblerait que les éclaircies pointent le bout de leur nez du côté de Sony et Spider-Man puisque la production du deuxième volet de Spider-man: Into The Spider-Verse a officiellement débutée ! C'est le directeur de l'animation chez Sony Imageworks, Nick Kondo, qui l'a annoncé à travers un tweet.

On ne sait pas encore autour de quoi tournera cette suite mais une romance entre Miles Morales et Gwen Stacy est attendue, elle qui était prévue pour le premier film mais finalement écartée dû au contenu déjà intense. Sony a en tout cas de grands projets pour cette franchise animée, avec un film solo pour Spider-Gwen et une série TV en développement.

Joaquim Dos Santos est à la réalisation de ce Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, avec Dave Callaham au scénario. D'abord prévu pour avril 2022, il devrait finalement sortir le 7 octobre de la même année.