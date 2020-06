Un spin-off de Wonder Woman

Nubia est une amazone, comme Wonder Woman , et a été créée à l'âge d'argent des comics. DC va sortir un roman graphique sur ce personnage pour le réintroduire à notre époque. L.L. McKinney s'occupe du scénario avec l'aide Robyn Smith, Brie Henderson et Bex Glendining au dessin. Sortie prévue le 2 février 2021 aux Etats-Unis.