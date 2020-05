Posters des personnages pour The Umbrella Academy

Avec le lancement de la saison 2 de The Umbrella Academy prévue le 31 juillet, Netflix continu sa promotion et dévoile aujourd'hui sept posters différents mettant en scène les personnages de la série, dont les visages sont cachés par un parapluie noir. Mais nous n'avons aucun doute que vous allez tous les reconnaitre !

The Umbrella Academy est adaptée du comic book de Gerard Way et Gabriel Ba, publié chez l'éditeur américain Dark Horse, et chez Delcourt en France.