Stumptown renouvelée pour une seconde saison

La chaine ABC a annoncé le renouvellement de quelques unes de ses séries, et parmi elles nous retrouvons une adaptation de comics avec le Stumptown de Greg Rucka et Matthew Southworth. La série mettant en scène Cobie Smulders dans le rôle de la détective et ancienne militaire Dex Parios.

La première saison contenait 18 épisodes et s'est terminée en mars dernier, avec un accueil global plutôt positif. On ne sait pas pour le moment quand débutera la production de cette seconde saison et encore moins sa diffusion.