L'univers DCeased s'étend en numérique

DC Comics a lancé une nouvelle série dans sa gamme Digital First : DCeased: Hope at World's End. Cette série entre bien évidemment dans la continuité de l'histoire créée par Tom Taylor. Il s'agit de la quatrième mini-série située dans cet univers après la série originale, Unkillables qui se termine cette semaine et Dead Planet qui commencera au mois de juin.

Cette nouvelle mini-série se concentre sur les ellipses faite dans la première série et on verra comment la Terre est passée de quelques infectés à des milliards, avec les victoires et défaites des héros. On y retrouvera aussi bien le duo Robin et Superboy, que Superman, Wonder Woman, Flash, Black Adam , Stephanie Brown ou Martian Manhunter, mais aussi Black Manta. DC a mis les moyens pour promouvoir cette série en mettant des assez gros noms sur la partie graphique, notamment Dustin Nguyen, Carmine DiGiandomenico Renato Guedes ou Marco Failla.

Reste à savoir quand la série sera lancée en papier, vu que des couvertures variantes de Francesco Mattina et Yasmine Putri sont déjà prévues.