Nous vous en avions parlé en février dernier, le prochain gros évènement X-Men s'appelle X of Swords (dire "Ten of Swords"). Prévu pour juillet, il n'arrivera finalement qu'en septembre, et le lancement se fera avec le comics X of Swords: Creation #1. Celui-ci sera écrit par Jonathan Hickman et Tini Howard avec des dessins et couverture de Pepe Larraz.