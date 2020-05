Le scénariste Joshua Williamson s'occupe de la série The Flash depuis son début sous l'ère DC Rebirth en 2016, et il est temps pour lui d'aller voir ailleurs. Après l'actuel arc Legion of Zoom (The Flash #759-762), il lancera sa dernière histoire intitulée Finish Line. C'est donc un gros changement pour le super-héros, et nous vous tiendrons informés de son avenir suite au départ du scénariste.