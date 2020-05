Le label Wonder Comics débarque chez Urban Comics

Young Justice, Wonder Twins et Naomi !

Le label de DC Comics lancé par l'auteur Brian Michael Bendis, Wonder Comics, verra bien le jour en France du côté de l'éditeur Urban Comics. Prévu un peu plus tôt dans l'année mais repoussés au vu du contexte actuel, les premiers titres de ce label arrivent pour la rentrée, le 25 septembre 2020, avec la sortie des trois premiers : Young Justice , Wonder Twins et Naomi.

Young Justice et Naomi sont écrites par Bendis lui-même, avec respectivement John Timms/Patrick Gleason et Jamal Campbell au dessin. La première nous propose une version moderne de la jeune équipe de super-héros de l'univers DC, alors que la seconde introduit un nouveau personnage dans celui-ci. Wonder Twins a été confié à l'équipe Mark Russell/Stephen Byrne et présente deux adolescents d'une autre planète qui tentent de s'adapter à la vie sur Terre.