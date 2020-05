New Mutants a une date de sortie ciné !

Le film New Mutants a subi de nombreux reports, aurait pu sortir directement en VOD, a même failli ne jamais voir le jour, et pourtant, comme toute attente, il finira par sortir au cinéma le 28 août prochain aux Etats-Unis. Rien ne dit que le traitement sera le même pour la France, donc il nous faudra attendre un peu pour en savoir plus. Nous arrivons cependant à la conclusion d'une production tumultueuse pour un film qui s'annonçait comme une bonne curiosité.