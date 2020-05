Urban Comics annonce la sortie de la série Prez

Une jolie nouvelle du côté de l'éditeur de DC en France, Urban Comics, qui annonce la publication de la mini-série aux accents "indé", Prez. Cette histoire en six numéros écrite par Mark Russell et illustrée par Ben Caldwell nous présente une société américaine dans laquelle l'âge n'entre plus en compte dans l'élection du président, ce qui permet à une adolescente d'atteindre la maison-blanche.

Dans un pays où n'importe quelle corporation peut se présenter à la présidence, où les plus pauvres peuvent désormais louer leur corps pour afficher les pubs de leurs sponsors et où les tacos sont désormais livrés par drones, le seul espoir serait cette gamine de 19 ans découverte sur Twitter. La question n'est cependant pas de savoir si elle aura les épaules assez larges pour assurer ses nouvelles responsabilités mais si le système politique américain est prêt à passer au crible de cette fausse ingénue.

Six autres numéros étaient prévus mais la série a malheureusement été raccourcie en cours de route, ce qui ne gâche rien à l'intérêt de cette lecture. Ce sera disponible dans la collection DC Deluxe, 176 pages pour 17,50 euros. Sortie prévue le 4 septembre 2020.