Just Beyond sera adapté en série pour Disney+

Disney+ a commandé 8 épisodes de la série Just Beyond, adaptée des romans graphiques éponymes parus chez BOOM! Studios. Le comics est écrit par le fameux R.L. Stine, auteur des romans Chair de Poule. La série sera une anthologie qui oscillera entre l'horreur et l'humour. A l'adaptation, il s'agit de Seth Grahame-Smith, notamment auteur des romans Orgueil et Préjugés et Zombies ou Abraham Lincoln, chasseur de vampires. La série TV devrait arriver sur la plateforme en automne 2021.