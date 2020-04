Serial Box lance Black Widow: Bad Blood

Pour tous ceux qui sont en manque de Black Widow avec la sortie du film du MCU repoussée, le site Serial Box lance une série audio consacrée au personnage. Intitulée Black Widow: Bad Blood, on y retrouve une historie originale dans laquelle Natasha Romanoff fait équipe avec Bucky Barnes alors que des échantillons de leurs sangs respectifs ont été volés. Leurs liens avec la chambre rouge seront aussi abordés alors qu'ils feront face à d'anciens démons.

L'histoire est narrée par Sarah Natochenny, qui a notamment doublé Sasha dans la version US de Pokemon, et écrite par Lindsay Smith. Le premier épisode est en écoute gratuite et pour le reste de la saison, il faudra débourser 9,99 dollars. Le tout étant accessible à cette adresse.

Ce n'est pas la première série Marvel chez Serial Box puisque Thor: Metal Gods est déjà disponible sur le site, en 15 épisodes.