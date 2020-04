Nouvelles dates pour 2 films Spider-Man

Après Marvel Studios qui reprécise les dates de sortie de ses films, c'est le tour de Sony de faire le point sur l'univers Spider-Man au cinéma. D'abord, le troisième film Spider-Man encore sans titre ne sortira pas le 16 juillet 2021 comme prévu, mais est repoussé au 5 novembre 2021. L'ancienne date est en effet récupérée par le film adapté du jeu vidéo Uncharted, et la nouvelle était celle de Doctor Strange 2 qui a finalement été repoussé.

Concernant Into the Spider-Verse 2 (Spider-Man New Generation 2 chez nous), sa date de sortie passe du 8 avril 2022 au 7 octobre 2022. Il s'agissait d'une date réservée pour un film de Marvel Studios, mais pour éviter les 5 films du MCU la même année, Sony a pu récupéré la date. Les studios sont en train de revoir leurs plannings, d'autres changements peuvent encore survenir.