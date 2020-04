Une date pour HBO Max

La plateforme de streaming de HBO, intitulé HBO Max, sera disponible aux Etats-Unis à partir du 27 mai. Le service ira au-delà de la fameuse chaine, puisqu'elle offrira du contenu de WarnerMedia plus globalement, avec notamment du contenu en lien avec DC. Pour les films, il devrait y avoir par exemple Joker et Suicide Squad, et pour les séries TV, la saison 2 de Doom Patrol, un dessin animé en trois parties intitulé Aquaman: King of Atlantis, la série live DMZ et trois autres séries donc on ne sait pas encore si ce sera en live ou en animé : DC Super Hero High, Strange Adventures et Green Lantern. En adaptation comics, nous trouverons aussi une nouvelle série animée Boondocks. Pour la France, aucune annonce pour le moment, mais il est possible que le service soit incorporé directement à OCS qui distribue HBO chez nous.