La nouvelle série de Brubaker et Martin dispo en ligne

Pay what you want

Les excellents Ed Brubaker et Marcos Martin collaborent sur une nouvelle série de comics intitulée Friday. Friday Fitzhugh et son meilleur ami Lancelot Jones passaient leur enfance à résoudre des crimes et à révéler des secrets occultes. Maintenant, Friday est à l'université, seule, mais lorsqu'elle revient chez elle, elle rejoint Lancelot et ensemble, ils se retrouvent à enquêter sur quelque chose de très étrange et dangereux. Pour lire le premier numéro de 30 pages, il vous suffit d'aller sur le site Panel Syndicate, et de payer la somme que vous voulez. Dispo en anglais et en espagnol.