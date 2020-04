DC va reprendre la publication physique

Après une étude auprès de 2000 magasins, DC Comics a décidé de reprendre une publication limitée de comics papier à partir du 28 avril. Ce sera un retour progressif avec seulement trois nouveaux numéros et deux rééditions : Daphne Byrne #4, The Dreaming #20, Batman Giant #4, Batman #89 et Nightwing #70.

Le 5 mai, l'éditeur prévoit de sortir Batman & The Outsiders #12, The Flash #753, The Green Lantern Season Two #3, Hawkman #23, House of Whispers #20, Joker/Harley: Criminal Sanity #4 et un facsimilé de DC Super Stars #17. Le 12 mai sortira Harley Quinn #72, Justice League #44, Justice League Odyssey #20, Lois Lane #10 et Metal Men #6. Donc oui, DC change la date de sortie de ses comics au mardi, au lieu du traditionnel mercredi.

Pour le reste des sollicitation, DC n'a pas communiqué. Cependant, pour info, James Tynion IV a annoncé sur son Twitter que Batman #92 devrait sortir quelque part en juin.

Sans Diamond, DC va faire appel à deux nouveaux distributeurs pour alimenter les magasins participants. Il s'agit de Lunar Distribution et UCS Comic Distributors, qui sont en fait respectivement des branches récentes de Discount Comic Book Service (DCBS) et Midtown Comics, deux gros vendeurs de comics en ligne. Cependant, l'éditeur précise qu'il continuera à travailler avec Diamond lorsqu'il reprendra son activité.

Du côté des comic shops, la réaction reste mitigée. Certains sont très satisfaits de ce choix de DC, d'autres ont peur que cela fasse plus de mal que de bien sur le long terme. Il faut savoir qu'une bonne partie d'entre eux sont fermés et ne souhaitent pas rouvrir pour l'instant. Le problème se situe aussi au niveau des nouveaux distributeurs qui sont leurs concurrents directs. Bref, les avis divergent et nous verront bien à l'avenir si ce choix était le bon ou non.