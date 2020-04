ABC a annoncé le retour de la série Agents of S.H.I.EL.D. pour le 27 mai. Cette septième saison sera aussi la dernière. On y verra Coulson et son équipe arriver dans les années 30 et très certainement assister à la création même du S.H.I.E.L.D. Cette ultime saison comptera 13 épisodes comme la précédente. C'est l'une des rares séries qui ne sera pas touchée pas la crise actuelle, les épisodes ayany été tournés bien en avance.