BOOM! Studios signe un accord avec Netflix

La plateforme de streaming omniprésente Netflix vient de mettre la main sur un nouveau catalogue d'un éditeur de comics américain, il s'agit de celui de BOOM! Studios. Alors que la plateforme avait déjà acquis les droits pour l'adaptation de The Unsound en fin d'année dernière, le comic book de Cullen Bunn et Jack T. Cole, le nouvel accord va cette fois plus loin et semble concerner toutes les oeuvres de l'éditeur, pour des adaptations en séries lives ou animées.

Les CEO et présidents respectifs de BOOM!, Ross Richie et Stephen Christy, devraient chapoter de près tous ces projets puisqu'ils seront producteurs éxecutifs sur l'ensemble. "Nous générons plus de 20 séries originales par an et sommes ravis de s'associer à une entreprise aussi prolifique que la notre. Notre modèle de contrôle des droits médiatiques de notre librairie bénéficie aux créateurs, qui sont accompagnés par des réalisteurs, scénaristes et producteurs de haute volée. Nous sommes ravis de continuer à adapter nos meilleurs succès avec les meilleurs talents de la télévision, mais en plus avec le leader incontesté de la nouvelle ère du streaming" a déclaré Richie.

Nous ne savons pas pour le moment quels séries vont être choisies par Netflix pour être adaptées au petit écran. On sait qu'il y avait un projet d'adaptation en film de Mouse Guard de David Petersen, du côté de la Fox, qui a finalement été abandonné. ce serait peut-être un projet qui pourrait intéresser Netflix. Ce n'est en tout cas pas le premier rodéo de la plateforme de streaming, qui a notamment passé un accord similaire avec l'éditeur Dark Horse, suite au succès de la série Umbrella Academy.