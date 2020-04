Panini Comics va publier la série DIE

L'éditeur de Marvel en France, Panini Comics, a acquis les droits de l'une des grosses séries indépendantes du moment, DIE, publiée aux États-Unis par Image Comics. La série est écrite par le scénariste bien connu du côté de Marvel, Kieron Gillen, qui a signé des séries comme Uncanny X-Men, Young Avengers ou encore Dark Vador. Et au dessin, on retrouve la française Stéphanie Hans, qui avait déjà accompagné Gillen, notamment sur Journey into Mystery.

Le pitch de la série est le suivant : En 1991, six adolescents se retrouvent chez leur Maître de Jeu et jouent à un jeu de rôle fantastique... mais disparaissent sans laisser de traces. Deux ans plus tard, cinq d’entre eux sont de retour. Vingt-cinq ans ont passé et il est temps pour ces adultes de reprendre la partie : le jeu n’en a pas fini avec eux.

Si tout se passe bien d'ici là et que la chaine du livre a pu reprendre son rythme, le premier tome devrait sortir au mois de juillet.