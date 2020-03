Locke & Key renouvelée, October Faction annulée

Dernièrement, Netflix avait adapté deux séries de comics issues du catalogue de l'éditeur IDW. La première Locke & Key, de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, semble avoir rencontré son public, et elle aura le droit à une saison 2, toujours avec Carlton Cuse et Meredith Averill aux commandes. La production reprendra donc à la fin de la pandémie.

La seconde est October Faction, tirée du comics de Steve Niles, qui est annulée après une seule saison. Bien entendu, Netflix ne communique pas sur le nombre de vues. V-Wars peut être citée aussi, puisque les romans avaient été adaptés par IDW avant l'adaptation TV. Elle aussi a été annulée après sa première saison. Bref, des bonnes ou des mauvaises nouvelles en fonction de votre appréciation !