DC Comics repousse ses sorties numériques

Alors que l'éditeur DC Comics annonçait continuer à sortir ses comics numériques malgré le contexte compliqué lié à la pandémie du COVID-19, il semble désormais faire marche arrière, en tout cas en partie. Les titres prévus pour demain 1er avril sont finalement repoussés jusqu'à la fin du mois, le 29. Ce changement est répercuté sur le leur site officiel, sur Comixology et Amazon Kindle.

Voici la liste des titres qui étaient prévus pour demain : Batman: The Adventure Continues #1, gen:Lock #14 et Teen Titans Go! To Camp #6, Batman: Creature of the Night, Doom Patrol: The Silver Age Vol. 2, Event Leviathan, Harley Quinn Vol. 4: The Final Trial, Justice League of America: The Nail: The Complete Collection et Justice League: Origin Deluxe Edition.

Il y a malgré tout des séries papier qui sont toujours prévues pour demain avec les sorties de Batman #92, Daphne Byrne #4, Harley Quinn #72, Justice League #44, Justice League Odyssey #22, Lois Lane #10, Strange Adventures #2 et The Dreaming #20.