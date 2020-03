Après l'annonce d'AMC du report de la fin de saison pour The Walking Dead, la CW vient d'annoncer le report de la fin de la saison pour The Flash . Le dernier épisode sera diffusé plus tard cette année, mais ce qui a été tourné permet de fournir des épisodes jusqu'au 19 mai. La série Supergirl prendra ensuite le relai en remplaçant la série dans la case du mardi. Rreste à voir ce qu'il en sera pour les autres séries du Arrow -verse.