[Sorties Comics] Vendredi 27 Mars

Urban Comics

Une aberration végétale vagabonde au coeur d'un marais de Louisiane.

Consciente, rêveuse d'une humanité fantasmée et amoureuse, la Créature du Marais évolue en même temps qu'elle pose son regard sur le monde. D'un lieu à l'autre, ses errances l'amènent à faire de nombreuses rencontres. Parmi celles-ci, John Constantine semble sortir du lot. En lien étroit avec le monde de l'occulte, ce Britannique au cynisme singulier lui fera prendre conscience de l'étendue de ses pouvoirs.

Contenu vo : Saga of the Swamp Thing Book 3 (#35-42) + Saga of the Swamp Thing Book 4 (#43-50)

Prix : 35€