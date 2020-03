Fox-Boy et le Garde Républicain aident les libraires

La pandémie en cours est loin d'être terminée, et nos libraires actuellement fermés sont fragilisés. Certains auteurs ont décidé d'apporter leur soutien pour les aider dans cette période difficile. Laurent Lefeuvre, créateur notamment de Fox-Boy, propose depuis le 17 mars une image par jour sur son compte Facebook. Le principe, cher à l'auteur, est d'imaginer la couverture d'un fascicule intitulé Super-Peinard. Ces images seront offertes en print pour toute commande en ligne de plus de 20€ chez un comic-shop en France, et chacune sera spécifique à une boutique.

Pour le moment, cela concerne : Comics Zone (Lyon), Central Comics (Paris - Bercy), Le Fictionaute (Nice), Original Comics (Paris 5), Evil-One Comics (Clermont-Ferrand), Excalibur Comics, L'Intrépide (Le Mans), Bulles en Cavale (Rochefort), Librairix (Bourges/Châteauroux), Hisler BD (Metz). Laurent Lefeuvre continue chaque à proposer une image par jour et par librairie, pour les suivre : https://www.facebook.com/LeFoxBoy

L'autre initiative comics est proposé par Thierry Mornet, le papa du Garde Républicain. L'idée est de proposer une édition spéciale du premier numéro du Garde, avec une couverture de Frank Cho colorisée par Vera Daviet. Le comics sera vendu au prix de 20€, et tous les bénéfices seront reversés à la librairie où vous l'avez acheté. Cette édition ne pourra pas être achetée autrement.

Pour le moment, les libraires concernés sont : Bulles en Cavale (Rochefort), Excalibur (Chambery), Central Comics (Paris), Pulp's Comics (Paris), Attilan Comics (Charentes Maritimes), ComicsZone (Lyon), Lumière d'Août (Rouen), Bulle de Jeux (Melun), Atomic Strips (Andenne - Belgique), BD Fugue (Annecy), Les Fictionnautes (Nice), BD Fugue (Toulouse), Evil-One Comics (Clermont-Ferrand), L'Intrépide (Le Mans), Alfa BD (Nice), L'Octopus (Épinal), Astro City (Lille), Original Comics (Paris), BD Fugue (Grenoble), BD Lib (Évreux). La liste s'étoffera sûrement. En attendant, Thierry Mornet propose une planche du Garde Républicain par jour sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/thierry.mornet.79