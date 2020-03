Wonder Woman 1984 sortira en retard

Le film Wonder Woman 1984 devait sortir début juin, et maintenait jusque-là sa date de sortie, avec même l'idée d'une diffusion uniquement numérique. Les choses ont changé, puisque le film est repoussé de plus de 2 mois, et arrivera dans les salles mi-août. Avec les cinémas qui ferment leurs portes à cause du coronavirus, ce report est un choix de la Warner de diffuser le film sur grand écran, comme il a été pensé pour l'être.

We made Wonder Woman 1984 for the big screen and I believe in the power of cinema. In these terrible times, when theater owners are struggling as so many are, we are excited to re-date our film to August 14th 2020 in a theater near you, and pray for better times for all by then pic.twitter.com/85ykQ8x6NE