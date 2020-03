[Sorties Comics] Mercredi 18 Mars

Delcourt



Pas de note

Avec deux Eisner Award (2004 et 2008) James Sturm est un auteur dont on ne vante plus le talent. Il signe ici une autobiographie touchante et engagée dans un style anthropomorphe, preuve que l’auteur ne cesse de se renouveler.

C’est une période d’élections où Bernie Sanders, Hillary Clinton, Donald Trump sont autant de noms susceptibles de changer l’Amérique. À une échelle plus humaine la vie de Mark est aussi traversée par d’énormes changements. Il tente de surmonter l’épreuve de son divorce, la santé précaire de sa mère et l’inconstance de son boss. Au fil d’une élection qui présage du pire, ce père de famille fait ce qu’il peut pour préserver sa vie personnelle.

