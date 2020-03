[Buffy] Une série solo pour Willow

Le reboot de la série Buffy the Vampire Slayer chez Boom! Studios va s'enrichir d'une nouvelle mini-série consacrée à Willow. En cinq chapitres, le personnage parcourra le monde pour faire le point suite aux évènements récents, tout en luttant contre ses propres démons. Elle devra aussi affronter une nouvelle menace, seule.

La série sera écrite par Mariko Tamaki (Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, Wonder Woman à venir) avec des dessins de Natacha Bustos (Moon Girl and Devil Dinosaur). Buffy the Vampire Slayer: Willow débutera en juin prochain aux Etats-Unis avec des couvertures de Jen Bartel et Mirka Andolfo.