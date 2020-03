L'évènement Marvel de l'été, Empyre, va bientôt débuter aux Etats-Unis, et le premier numéro dévoile ses couvertures. En plus de la principale réalisée par Jim Cheung, vous trouverez des oeuvres de Alexander Lozano, Jamie McKelvie/Matthew Wilson, Ed McGuinness, Tony S. Daniel, David Finch et Michael Cho. Elles se trouvent dans la galerie d'images ci-dessous. Empyre #1 sort le 15 avril aux Etats-Unis.