Après le report de New Mutants et les pauses de séries TV, il n'est pas très étonnant de voir que la production du film The Batman ait été arrêtée. Le tournage à Londres était terminé, et devait se déplacer à Liverpool. Le choix a alors été fait de faire une pause de deux semaines minimum. Pour le moment, impossible de savoir si cela impactera sa date de sortie prévue pour juin 2021.