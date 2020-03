Une nouvelle équipe créative pour Wonder Woman

DC Comics a annoncé qu'une nouvelle équipe créative reprendre en main le titre Wonder Woman à partir du numéro 759 de juin. Mariko Tamaki (Supergirl: Being Super, She-Hulk) devient ainsi l'autrice du titre, tandis que Mikel Janin (Batman, Grayson) est le premier artiste annoncé pour la rejoindre. Le titre restant bimensuel, on aura d'autres artistes en supplément. Pour rappel, Steve Orlando est actuellement sur le titre depuis le départ de G. Willow Wilson en novembre dernier.

Tamaki a déclaré

Wonder Woman était l'héroïne avec laquelle j'ai grandie, elle était le déguisement de petite fille que je faisais chez moi. J'ai toujours rêver de posséder un lasso doré et un jet invisible. Je sens que maintenant que j'écris le personnage, je me rapproche de ce rêve.

Le premier numéro traitera des conséquences de l'arc de Steve Orlando, actuellement sur le titre et c'est le numéro 760 qui lancera véritablement son premier arc qui verra le retour de Maxwell Lord.

Voici les premières couvertures dessinées par David Marquez, avec une couverture variant de Jim Lee pour le 759 et de Joshua Middleton pour le 760.