Nouveaux tarifs pour les intégrales de Panini

Panini Comics prévoit quelques changements pour cette année 2020. Dans un premier temps, l'éditeur a annoncé faire évoluer leur offre d'Omnibus, et désormais, ce sont les intégrales qui sont concernées. Les lecteurs se sont souvent plaints d'un tarif unique de 35€, et ils ont été entendus puisque Panini proposera une grille tarifaire selon le nombre de pages, tout comme les Omnibus.

Seuls les albums de plus de 248 pages resteront à 35€. Pour les intégrales entre 216 et 240 pages, le prix sera de 32€, et celles de moins de 208 pages passeront à 30€. Ces nouveaux tarifs ne sont cependant pas rétroactifs, et concerneront donc les prochaines sorties. Par exemple, Conan le Barbare l'intégrale 1972-73 (184 pages, sortie le 01/04) sera à 30€ et Doctor Strange l'intégrale 1974-75 (224 pages, sortie en juin) à 32€. Les rééditions avec nouvelle couverture seront aussi concernées, comme par exemple le X-Men l'intégrale 1963-64 d'août.