La célèbre série The Sandman parue chez DC va être adapté en livre audio pour le service Audible d'Amazon. Elle sera narrée et produite par son créateur, Neil Gaiman, avec l'aide de Dirk Maggs pour l'adaptation. Ce dernier a déjà travaillé sur plusieurs cas similaires, notamment Batman: Knightfall et Batman: The Lazarus Syndrome pour BBC Radio. La saga débutera cet été, et la bonne nouvelle est qu'une version française est prévue.