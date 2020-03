Un trailer pour Justice League Dark: Apokolips War

Justice League Dark: Apokolips War, la suite du film Justice League Dark de 2017, a le droit à sa première bande annonce que vous trouverez ci-dessous. Les voix seront de Matt Ryan (Constantine), Jerry O'Connell (Superman), Taissa Farmiga (Raven), Tony Todd (Darkseid), Jason O'Mara (Batman), Rosario Dawson (Wonder Woman), Shemar Moore (Cyborg), Christopher Gorham (Flash), Rebecca Romijn (Lois Lane), Rainn Wilson (Lex Luthor), Stuart Allen (Robin/Damian Wayne), Camilla Luddington (Zatanna), Ray CHase (Etrigan), Roger R. Cross (John Stewart and Swamp Thing), Liam McIntyre (Captain Boomerang), Sachie Alessio (Lady Shiva), Hynden Walch (Harley Quinn) et John DiMaggio (King Shark). Sortie plus tard dans l'année.