[Sorties Comics] Mercredi 26 Février

Scénariste : FORNEY Ellen

Illustrateur : FORNEY Ellen



Ellen Forney est une autrice américaine underground multiprimée et connue entre autre pour écrire dans le prestigieux New York Times. Une case en plus est un complément de lecture astucieux qui fait suite à Une case en moins .

Avec Une case en moins Ellen Forney aborde la découverte du diagnostic de son trouble bipolaire chronique et les solutions qu’elle met en place pour en sortir, le tout avec humour et second degré. Dans Une case en plus elle explique, avec ce même ton décalé, comment stabiliser son état malgré le changement drastique de son traitement. Au programme sommeil, entourage, écoute, nourriture saine et beaucoup de dessins…

