[Zap' MDCU] Sorties du 26/02/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 26 février ! Une petite semaine avec seulement Leviathan Dawn et Shazam chez DC Comics; Death or Glory et Olympia chez Image Comics et Mighty Morphin Power Rangers chez Boom! Studios.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Death or Glory #9 Ecrit par Rick Remender Dessiné par Bengal Couverture de Bengal





(1) Lifedeath Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Leinil Francis Yu Couverture de Leinil Francis Yu

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) The Destiny Path Part III Ecrit par Charles Soule Dessiné par Jesus Saiz Couverture de R.B. Silva





(1) Into The Storm Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Russell Dauterman Couverture de Russell Dauterman

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Leviathan Dawn Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Alex Maleev Couverture de Alex Maleev

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Mighty Morphin Power Rangers #48 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Daniele Di Nucuolo Couverture de Jamal Campbell