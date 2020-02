Un hommage à Giant-Size X-Men par 37 artistes

Marvel va célébrer le légendaire Giant-Size X-Men #1 qui, pour rappel, avait introduit la deuxième vague de mutants avec des personnages emblématiques comme Tornade, Diablo ou Colossus. L'idée est de reproduire le comics planche par planche, mais avec 37 dessinateurs différents, et chacun avec son style. Il ne semble pas y avoir de raison particulière à cet hommage, même si le titre fête ses 45 ans cette année, et que Jonathan Hickman a beaucoup fait référence au classique de Len Wein et Dave Cockrum dans sa relance des X-Men.

Les 37 artistes, dont chacun s'occupera d'une page du comics, sont : Alex Ross, Carmen Carnero, Mark Brooks, Kevin Nowlan, Chris Samnee, Marcus To, Siya Oum, Stephen Segovia, Marguerite Sauvage, Bernard Chang, Aaron Kuder, Takeshi Miyazawa, Juann Cabal, Gurihiru, Kris Anka, Phil Noto, Valerio Schiti, Leinil Francis Yu, Matteo Lolli, Ema Lupacchino, Carlos Gomez, Iban Coello, R.B. Silva, Ramon Rosanas, Joshua Cassara, David Baldeon, Marcelo Ferreira, Javier Garron, Rod Reis, Javier Rodriguez, Marco Checchetto, Jen Bartel, Mike Del Mundo, Rahzzah, Pepe Larraz et Mike Hawthorne.

Giant-Size X-Men: Tribute to Wein & Cockrum #1 sortira le 27 mai prochain aux Etats-Unis.