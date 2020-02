[Sorties Comics] Vendredi 21 Février

Urban Comics



Metropolis est littéralement devenue la ville de demain.

Après l’attaque lancée par Brainiac 13, la ville a gardé son aspect du 64e siècle et ses habitants s’habituent à leur nouvel environnement. Mais cette perturbation n’était qu’un des prémices de ce qui attend l’Homme d’Acier. Imperiex, qu’il avait brièvement rencontré, s’apprête à lancer la plus terrible attaque que la Terre n’ait jamais vue pour en faire une base, en vue de détruire l’Univers tout entier. Les mondes sont en guerre.

Contenu vo : Superman: Our Worlds at War (Adventures of Superman #593-595, Action Comics #780-782, Superman: The Man of Steel #115-117, Superman #171-173, Supergirl #59, JLA: Our Worlds at War #1, Impulse #77, Wonder Woman #172-173, Young Justice #36, Superboy #91, and World's Finest: Our Worlds at War #1)

Prix : 35€