The Marvels, la série plus ambitieuse de Marvel

MAJ : Nous en savons désormais plus sur cette fameuse série de Busiek, Ross et Cinar : intitulée The Marvels , elle réunira des héros piochés dans tout l'univers Marvel, et même à toute époque. Les personnages seront différents à chaque numéro, avec des arcs qui couvriront toute l'histoire de Marvel. Les héros iront d'Aarkus, la Vision originale, jusqu'à Aero, une des créations de Marvel les plus récentes. Tous apparaitront, voire feront équipe.

Busiek explique que l'idée de la série est de ne pas se confiner à une série et un personnage ou groupe de personnages. L'histoire sera complexe, avec plusieurs intrigues en parallèle, qui se croiseront à un moment, ou pas. Il n'y aura pas de limite, la série pourra aller n'importe où, avec n'importe quel super-héros de Marvel.

Pour l'histoire en elle-même, elle débutera au sud-est de l'Asie en 1947, juste après la Seconde Guerre Mondiale. D'après Busiek, nous verrons Reed Richards avant le vol des Fantastic Four, Flash Thompson dans l'armée, le Thor classique des années 70 et Iron Man se battant contre des monstres, et plus encore. Nous verrons le futur proche, une tour inhabituelle de Manhattan, le Punisher, et le retour possiblement le moins attendu d'un personnage de Peter David. Enfin, nous verrons de nouveaux personnages, du niveau de la rue jusqu'au cosmique.

Bref, la série est ambitieuse, mais Busiek est un auteur de talent. Les couvertures seront assurées par Ross, et les dessins intérieurs par Cinar. Le #1 arrive en mai aux Etats-Unis.

