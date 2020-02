Un crossover My Little Pony/Transformers prévu

A partir du 6 mai prochain, une aventure épique va se faire croiser deux univers de légende : My Little Pony/Transformers sera une mini-série en quatre chapitres publiée par IDW sous licence Hasbro. Alors que Queen Chrysalis lance un sort pour trouver des alliés, elle va par accident amener les Autobots et Decepticons à Equestria. Ce crossover improbable sera réalisé par une grosse équipe puisqu'il n'y aura pas moins de trois scénaristes (James Asmus, Ian Flynn et Sam Maggs) et cinq dessinateurs (Casey W. Coller, Jack Lawrence, Sara Pitre-Durocher, Priscilla Tramontano et Tony Fleecs) ! IDW nous a habitués à des rencontres inattendues, mais il faut constater qu'ils ont fait fort cette fois !