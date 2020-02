Birds of Prey : 2 clips pour Black Canary et Huntress

Après une promotion principalement centrée sur Harley Quinn , le film Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire de Harley Quinn se dévoile un petit plus à travers deux autres de ses personnages, Black Canary et Huntress . Deux clips ont fait surface, dans lequels nous pouvons apprécier tout d'abord les qualités vocales de Dinah Lance (Jurnee Smollett-Bell), reprenant ainsi une gimmick récente des comics qui la voyait chanteuse d'un groupe de rock. Dans l'autre, c'est le caractère très trempé d'Helena Bertinelli (Mary Elizabeth Winstead) qui est mis en avant.

Le film sort aujourd'hui dans les salles de cinéma !