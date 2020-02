Owen Wilson rejoint la série Loki

Malgré quelques premières images diffusées lors du teaser du Super Bowl, on en sait encore très peu sur la série TV consacrée au vilain à l'origine de la création des Avengers, j'ai nommé Loki. Celle-ci est en cours de tournage, Tom Hiddleston reprend bien évidemment son rôle, et elle se déroulera après les évènements d'Avengers: Endgame, alors que le Dieu de malice remet les mains sur le cube cosmique.

Et on apprend aujourd'hui que l'acteur de renom, Owen Wilson, rejoint le casting de la série ! Son rôle est encore tenu secret et l'information n'est d'ailleurs pas confirmée par Marvel Studios, mais plusieurs sites l'avancent, dont The Wrap et ComicBook.com. Il prendrait donc part à un casting aussi composé de l'actrice Sophia Di Martino, elle aussi dans un rôle secret pour le moment.

Loki devrait arriver sur la plateforme de streaming Disney+ au printemps 2021.