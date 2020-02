Wonder Woman dans une pub du Super Bowl !

Il n'y aura pas eu de teasers ou bandes annonces du côté de DC Comics et de la Warner Bros. lors du Super Bowl cette nuit, mais Gal Gadot a tout de même fait une apparition dans le costume de Wonder Woman pour une fausse publicité pour une lessive. La publicité est en plusieurs parties, une sorte de running gag, et Gal Gadot intervient dans la dernière. C'est en fait une scène prise du film Wonder Woman 1984, lors de son combat dans un cente commercial, et un peu détournée pour l'occasion.

Wonder Woman 1984 sortira cet été, le 3 juin 2020.